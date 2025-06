Inter arriva Luis Henrique | nel pomeriggio è atteso a Milano le cifre

Grande attesa in casa Inter: oggi arriva Luis Henrique, il promettente esterno brasiliano! Con l'annuncio imminente di Petar Sucic, la squadra nerazzurra si prepara a rinforzare il proprio roster in un mercato che punta sulla freschezza e il talento. Henrique potrebbe essere il tassello mancante per riportare l'Inter ai vertici del calcio italiano. Non perderti i dettagli su come il nuovo acquisto si integrerà con la rosa!

In attesa dell`annuncio di Petar Sucic, oggi sarà il primo giorno nerazzurro di Luis Henrique. L`esterno brasiliano, in arrivo dal Marsiglia,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, arriva Luis Henrique: nel pomeriggio è atteso a Milano, le cifre

Lo riporta calciomercato.com: In attesa dell`annuncio di Petar Sucic, oggi sarà il primo giorno nerazzurro di Luis Henrique. L`esterno brasiliano, in arrivo dal Marsiglia, atterrerà nel pomeriggio.

Inter, arriva Luis Henrique: atteso in giornata a Milano

Riporta sportmediaset.mediaset.it: La fumata bianca è di qualche giorno fa, quando era stato trovato l'accordo con il Marsiglia, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano: l'Inter è pronta ad abbracciare Luis Henrique, esterno destro prele ...

Inter, Luis Henrique a Milano nelle prossime ore: le news

Segnala sport.sky.it: Luis Henrique, 23enne esterno d'attacco del Marsiglia, è in arrivo a Milano nelle prossime ore. L'Inter lo aspetta per le visite mediche e la firma sul contratto. Arriva per 23 milioni di euro più 2 ...