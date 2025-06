Inizia il mercato ma la Juve non ha un ds | ecco chi può arrivare

Il mercato è ufficialmente aperto e la Juventus si trova in una fase cruciale senza un direttore sportivo a guidare le trattative. Con nomi come Massara e Diego Lopez sul tavolo, la situazione si fa avvincente. In un periodo in cui le squadre puntano a rinforzarsi, chi riuscirà a fare la mossa giusta per portare la Juve al top? Rimanete sintonizzati, il futuro bianconero si decide adesso!

Giuntoli è stato sollevato dall’incarico da Elkann, Comolli deve ancora insediarsi. Ma con le trattative aperte per chi partecipa al Mondiale per club la questione direttore sportivo è una priorità: piacciono Massara e Diego Lopez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inizia il mercato, ma la Juve non ha un ds: ecco chi può arrivare

Se ne parla anche su altri siti

Da Osimhen-Tonali a Retegui-Florentino: Juve, la Champions cambia tutto; Juventus, il mercato LIVE: inizia la finestra per il Mondiale per Club, ufficiale l'arrivo di Comolli; Mercato, al via la finestra Mondiale per Club: le scelte di Inter e Juve e il caso Modric; Mbangula da sorpresa a cessione, l'assist per il bilancio Juve: cifra e club interessati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inizia il mercato, ma la Juve non ha un ds: ecco chi può arrivare

Riporta gazzetta.it: Giuntoli è stato sollevato dall’incarico da Elkann, Comolli deve ancora insediarsi. Ma con le trattative aperte per chi partecipa al Mondiale per club la questione direttore sportivo è una priorità: p ...

Juventus, la rivoluzione societaria rinsalda la posizione di Tudor

Secondo sportmediaset.mediaset.it: L'arrivo del nuovo dg Comolli e il nuovo ruolo di Chiellini danno il via alla nuova era, Elkann ha chiamato Tudor e rinnovato la fiducia nel suo lavoro ...

Juventus, l'era Comolli inizia con la grana panchina: la decisione su Tudor e la richiesta dei tifosi sul web

sport.virgilio.it scrive: Ufficializzato l'ingaggio di Comolli: la priorità del nuovo dg della Juventus riguarda la panchina. Cosa succederà con Tudor e le reazioni dei tifosi.