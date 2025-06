Inguardabile cos' hai sull' addome meglio se ti copri Elena Santarelli massacrata per una foto in costume non perfetta

Elena Santarelli diventa il simbolo di una battaglia contro il body shaming, ricevendo insulti per una foto in costume che celebra la bellezza imperfetta. Questo episodio è parte di un trend più ampio, in cui le celebrities si espongono e affrontano l’ossessione per il corpo perfetto. È tempo di riscrivere le regole della bellezza: la normalità è ciò che rende ognuno di noi unico. E chi non lo capisce, dovrebbe fermarsi a riflettere.

"Sei anoressica, non ti si può guardare, hai la diastasi, meglio se ti copri, cos'hai sull'addome. Sono solo alcuni dei commenti pieni di odio ricevuti da Elena Santarelli per una semplicissima foto in costume. Cos'ha di tanto scabroso questa foto? Nulla, è semplicemente realistica, normale.

