Ingegneri un anno di successi Il bilancio ok e le nuove sfide | Restituito benessere alla città

Il bilancio consuntivo 2024 dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia segna un anno di successi e rinnovato impegno verso la comunità. Con oltre 1.500 iscritti, il focus è stato su investimenti strategici che restituiscono benessere alla città. La partecipazione attiva degli ingegneri non è solo un traguardo, ma un passo fondamentale per affrontare le nuove sfide urbane e ambientali. Un esempio che dimostra come l’ingegneria possa essere al servizio del bene

Un’assemblea molto partecipata ha approvato il bilancio consuntivo 2024 dell’ Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, presentato nei giorni scorsi dal tesoriere ingegner Tania Ferrarini. Un anno importante per i 1.545 iscritti all’Ordine reggiano (di cui 1285 uomini e 259 donne), caratterizzato dal cospicuo investimento per la realizzazione della nuova sede all’interno del capannone 17 nel Parco dell’Innovazione, inaugurata lo scorso novembre. "Un investimento realizzato per fornire un servizio migliore agli iscritti, ma anche alla collettività – ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Federico Serri – l’impegnativa riqualificazione di questi spazi ha sottratto al degrado un luogo che è parte della storia recente della città e noi siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto di restituzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ingegneri, un anno di successi. Il bilancio ok e le nuove sfide: "Restituito benessere alla città"

