Infortunio Locatelli risonanza magnetica per il capitano della Juventus In attesa dell’esito degli esami due sono le strade percorribili per lui Cosa filtra

Brutte notizie per i tifosi della Juventus: Manuel Locatelli, il capitano bianconero, si è sottoposto a una risonanza magnetica per un infortunio alla caviglia. Gli esami potrebbero determinare un’assenza prolungata, proprio nel momento cruciale della stagione. La situazione si intreccia con le ambizioni di riscatto della squadra, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano. Chi prenderà il suo posto? Resta sintonizzato per scoprire il futuro della Juve!

Infortunio Locatelli, centrocampista della Juve si è sottoposto a una risonanza magnetica: si attendono aggiornamenti per il problema alla caviglia. Mattinata di esami strumentali per Manuel Locatelli. Il centrocampista, nonché capitano della Juventus, è stato sottoposto a una risonanza magnetica. L’obiettivo era valutare l’entità del problema accusato nelle ultime ore patito nel ritiro dell’Italia. Il numero 5 bianconero ha una vistosa fasciatura sulla caviglia. Contrariamente alle prime impressioni, che vedevano il polpaccio coinvolto, è proprio la predetta caviglia la zona colpita dallo stop fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Locatelli, risonanza magnetica per il capitano della Juventus. In attesa dell’esito degli esami, due sono le strade percorribili per lui. Cosa filtra

