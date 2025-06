Infortunio Locatelli novità importanti da Coverciano | il centrocampista della Juve lascia il ritiro! Ecco le sue condizioni | il comunicato della Nazionale

Brutte notizie per la Juventus e per i tifosi: Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio alla caviglia. In un momento cruciale della stagione, la sua assenza potrebbe pesare sul campo. Ma questo infortunio non è solo una questione di squadra; riflette le sfide fisiche che i calciatori affrontano nel moderno football, sempre più intenso e competitivo. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulle sue condizioni!

Infortunio Locatelli, il comunicato ufficiale della Nazionale: il centrocampista bianconero lascia il ritiro. Le sue condizioni. Novità importanti sulle condizioni di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juve lascia il ritiro della Nazionale a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra come appreso dal comunicato ufficiale dell’Italia. COMUNICATO – «Il centrocampista, indisponibile per le prossime gare a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra occorso nell’allenamento di ieri, rientrerà al club di appartenenza». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Locatelli, novità importanti da Coverciano: il centrocampista della Juve lascia il ritiro! Ecco le sue condizioni: il comunicato della Nazionale

Leggi anche Infortunio Locatelli, risonanza magnetica per il capitano della Juventus. In attesa dell’esito degli esami, due sono le strade percorribili per lui. Cosa filtra - Brutte notizie per i tifosi della Juventus: Manuel Locatelli, il capitano bianconero, si è sottoposto a una risonanza magnetica per un infortunio alla caviglia.

