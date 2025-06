Infortunio Locatelli le parole del bianconero dopo il forfait | Per me la Nazionale è un onore saltare queste due partite mi fa veramente male – FOTO

Manuel Locatelli, cuore bianconero e pilastro della Nazionale, esprime il suo dispiacere per il forfait a causa di un infortunio alla caviglia. "Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male", ha dichiarato. Questo episodio pone l'accento su quanto sia cruciale la salute dei giocatori in un momento in cui il calcio italiano punta a rilanciarsi. Riuscirà Locatelli a tornare più forte di prima?

Infortunio Locatelli, le parole del bianconero dopo il forfait: la FOTO pubblicata dal centrocampista. Manuel Locatelli ha lasciato il ritiro con la Nazionale a seguito di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il centrocampista della Juve ha voluto lasciare un messaggio dopo il forfait in vista delle prossime due sfide importanti per la qualificazione ai Mondiali. MESSAGGIO – «Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni! Forza Azzurri!».

Leggi anche Infortunio Locatelli, risonanza magnetica per il capitano della Juventus. In attesa dell’esito degli esami, due sono le strade percorribili per lui. Cosa filtra - Brutte notizie per i tifosi della Juventus: Manuel Locatelli, il capitano bianconero, si è sottoposto a una risonanza magnetica per un infortunio alla caviglia.

