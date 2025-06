Infortunio alle Lame Rosse Recuperata escursionista

I meravigliosi panorami delle Lame Rosse di Fiastra nascondono insidie! Ieri una donna, bloccata da un infortunio alla caviglia, ha richiesto l'intervento tempestivo del Soccorso Alpino. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare la montagna con preparazione e cautela. Con l’aumento dell'escursionismo post-pandemia, la sicurezza deve essere sempre al primo posto. Non dimenticate: la bellezza della natura va conquistata con rispetto!

Una squadra del Soccorso alpino e speleologico delle Marche è intervenuta ieri pomeriggio alle Lame Rosse di Fiastra per soccorrere un’escursionista. La donna è stata recuperata e portata in salvo in quanto non riusciva a proseguire autonomamente l’escursione. Con un trauma alla caviglia, una volta raggiunta dai tecnici del Cnsas e dai vigili del fuoco è stata stabilizzata. Successivamente è stata caricata su un mezzo 4x4 ed è stata trasportata sulla strada asfaltata dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che le ha prestato le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infortunio alle Lame Rosse. Recuperata escursionista

