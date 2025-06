Industria si indebolisce l’indice Pmi manifatturiero italiano

L'industria italiana segna un passo indietro: l'indice PMI manifatturiero scende a 49,2. Un dato che evidenzia una fase di contrazione, in linea con le incertezze globali e le sfide della supply chain. Questo potrebbe avere ripercussioni su investimenti e occupazione. Ma c'è una luce tra le ombre: le aziende stanno innovando per rispondere a queste sfide. Riusciranno a trasformare la crisi in opportunità? La risposta potrebbe sorprendervi!

L’indice Pmi manifatturiero dell’Italia stilato da Hboc e S&P Global si è attestato a maggio a 49,2, in lieve peggioramento rispetto al 49,3 di aprile, mantenendosi al di sotto della soglia di 50 che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione dell’attività economica. Dall’indagine sui direttori degli acquisti emerge “ancora una volta un settore manifatturiero in Italia in contrazione, a causa delle deboli condizioni della domanda” anche se “un calo più contenuto dei nuovi ordini ha tuttavia contribuito ad un rinnovato ottimismo nel settore, che ha spinto le aziende ad aumentare leggermente i volumi di produzione”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

