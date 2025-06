India sul volo con decine di serpenti velenosi vivi Arrestato in dogana a Mumbai | aveva 44 crototali e 3 vipere nei bagagli

Un viaggio da incubo per un passeggero in arrivo a Mumbai: decine di serpenti velenosi, tra cui 44 crotali e 3 vipere, nascosti nei bagagli! Questo curioso episodio riporta alla mente il trend inquietante del traffico di fauna selvatica. In un mondo sempre più attento alla conservazione, le autorità intensificano i controlli. La domanda sorge spontanea: quanto vale la vita di questi animali? Scopriamo insieme le implicazioni di un mercato clandestino in espansione.

Roma, 2 giugno 2025 - Ha rischiato di far diventare l'areo su cui viaggiava come quello del film "Snake on plane" con Samuel L. Jackson, ma fortunatamente è andato tutto bene e le decine di serpenti, anche dei più velenosi, che stava trafugando non sono usciti dai suoi bagagli. L'uomo, che si era imbarcato in Thailandia, è stato arrestato all'aeroporto di Mumbai quando i doganieri indiani hanno scoperto i rettili, tra cui 44 velenosissimi crotali indonesiani, "nascosti nei bagagli da stiva", si legge in una nota delle autorità doganali indiane in una nota.

