Indagini in corso No alle illazioni

In un contesto di crescente fiducia nelle istituzioni, il sindaco risponde con fermezza alle illazioni circolate riguardo l'operato dell'Amministrazione. "Non siamo né inerti né distratti" ribadisce, sottolineando che la responsabilità di indagini spetta all’Autorità giudiziaria. Un messaggio chiaro: mentre i cittadini chiedono trasparenza, il rispetto delle procedure è fondamentale. La questione mette in luce il delicato equilibrio tra giustizia e comunicazione pubblica. Scopri perché questo è un tema

La replica del sindaco è dura, "l’ Amministrazione non è nĂ© inerte nĂ© distratta. Il soggetto cui compete il poteredovere di individuare profili di illiceitĂ dolosa o colposa è l’ AutoritĂ giudiziaria ". E poi: "I cittadini hanno diritto di interrogare e approfondire, ma durante le attivitĂ investigative l’ Amministrazione comunale assume le determinazioni necessarie per non violare le attivitĂ e il segreto investigativo ". "Si invitano i cittadini a mantenere il necessario rispetto e a non fare illazioni rispetto alla correttezza dei comportamenti dell’Ente: a nessun titolo può essere associato a organizzazioni malavitose mafiose". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Indagini in corso. No alle illazioni"

Leggi anche Processo Tarallo, Eva Grimaldi rischia l’accusa di falsa testimonianza e calunnia “per avere sconfessato in aula quanto ha dichiarato nel corso delle indagini” - Il processo a carico del produttore televisivo Alberto Tarallo, accusato di bancarotta della Ares Film, è appena iniziato e già si arricchisce di colpi di scena.

Cosa riportano altre fonti

Avvelenamenti, indagini ancora in corso

Scrive msn.com: Un medicinale, naturalmente, presente in un grande ospedale come il Maggiore. Le indagini della Procura, al momento, non sono ancora terminate anche se la persona sospettata di avere somministrato ...

Emanuela Orlandi: quarant'anni di indagini, depistaggi, illazioni e delusioni

Riporta vanityfair.it: Quattro decadi passate fra ipotesi e depistaggi, illazioni e speranze che si sono ... Se nei primi giorni la richiesta era di indagini per arrivare a un ritorno a casa della 15enne, ora la domanda ...

Collane in oro con la chiusura danneggiata nascoste addosso: denunciate due ragazze. Indagini in corso, si sospetta provengano da un furto

Scrive msn.com: I due monili sono stati sequestrati: gli inquirenti li ritengono possibile provento di furto, perciò ora sono in corso ulteriori accertamenti sulla loro provenienza. Le due giovani donne - di 19 ...