Inclusione sociale e previdenza Un protocollo per i detenuti

In un’epoca in cui l’inclusione sociale è al centro del dibattito pubblico, la Regione Marche segna un passo avanti con un protocollo innovativo per i detenuti. Firmato ad Ancona, questo accordo mira a garantire diritti previdenziali e assistenziali a chi vive dietro le sbarre, dimostrando che il reinserimento è fondamentale per una società più giusta. Un segnale forte che punta a trasformare le vite, oltre le mura del carcere.

Un protocollo per promuovere l’inclusione sociale e migliorare l’accesso ai servizi previdenziali e assistenziali per le persone detenute nelle strutture penitenziarie delle Marche. È stato siglato giovedì negli uffici regionali dell’Inps, ad Ancona. A sottoscrivere l’accordo c’erano più parti: Emanuela Zambataro, direttrice Inps Marche, Silvio Di Gregorio, provveditore interregionale dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna-Marche, Ernesto Napolillo, direttore generale Detenuti e Trattamento Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Simone Breccia, direttore Caritas Ancona-Osimo e Giorgio Magnanelli della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inclusione sociale e previdenza. Un protocollo per i detenuti

