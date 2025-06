Incidenti stradali a Napoli i familiari delle vittime dei pirati | Ora pene esemplari

A Napoli, il dolore per le vittime degli incidenti stradali si trasforma in una richiesta di giustizia. Familiari di Assunta e Morena esigono pene esemplari per i pirati della strada, sottolineando un trend crescente: la sicurezza sulle strade è ora una priorità sociale. Questo appello non è solo locale; riflette un'esigenza collettiva di proteggere le vite più fragili. È tempo di agire prima che sia troppo tardi.

«Giustizia e pene esemplari per i pirati della strada che hanno distrutto due giovani vite». È il grido dei familiari della 35enne Assunta Borrelli e della 17enne Morena. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incidenti stradali a Napoli, i familiari delle vittime dei pirati: «Ora pene esemplari»

Leggi anche Incidenti stradali: sbalzata da auto a 5 metri, grave bimba di 5 anni - Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Cellatica, in provincia di Brescia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal carcere al successo con Gomorra e con il cinema: un anno fa moriva Gaetano Di Vaio; Tragico incidente nella notte a Partinico, morti due ragazzi; Incidente sulla Tangenziale di Napoli: scontro tra due auto sul ponte di Capodichino, traffico con lunghe code; Sassi contro le auto sull'A3 Napoli-Salerno: paura per una famiglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidenti stradali a Napoli, i familiari delle vittime dei pirati: «Ora pene esemplari»

Come scrive ilmattino.it: «Giustizia e pene esemplari per i pirati della strada che hanno distrutto due giovani vite». È il grido dei familiari della 35enne Assunta Borrelli e della 17enne ...

Napoli, 4.300 incidenti stradali nel 2024. La rabbia dei familiari delle vittime

Riporta rainews.it: 475 pedoni investiti e uccisi in Italia, 53 in Campania, 14 nel comune di Napoli, dove gli incidenti mortali sono ... non basta secondo i familiari delle vittime, che chiedono giustizia, a partire ...

L'addio a Domenica Russo: la maglia del Napoli sulla bara della maestra morta in gita scolastica

Si legge su napolitoday.it: In molti si sono recati ai funerali di Domenica Russo l'insegnante napoletana morta nel tragico incidente stradale nel bus che trasportava una scolaresca di 30 bambini avvenuto il 19 maggio scorso ...