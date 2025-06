Incidente tra un furgone e una moto Muore centauro di 52 anni

Tragico incidente ad Arezzo: un motociclista di 52 anni ha perso la vita in uno scontro con un furgone. Questo episodio, purtroppo, evidenzia un trend preoccupante legato alla sicurezza stradale, soprattutto per i centauri. È fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza e del rispetto delle regole della strada, promuovendo una cultura della responsabilità tra tutti gli utenti. Una vita spezzata è sempre una vita di troppo.

Incidente mortale ad Arezzo. Stamani, intorno alle 8.20, il 118 è dovuto intervenire in seguito a un scontro tra un furgone e una moto in via Montefeltro, all'incrocio con via Linoli in zona Catona, ad Arezzo. Il motociclista, un uomo di 52 anni, è deceduto nonostante le manovre rianimatorie dei.

