Incidente sulla Tirrena Inferiore a Salerno due feriti gravi nello scontro tra moto e auto

Terribile incidente sulla Tirrena Inferiore a Salerno: due feriti gravi dopo lo scontro tra una moto e un'auto. La carreggiata verso Reggio Calabria è stata chiusa, creando disagi al traffico. Questo evento sottolinea l'importanza di una guida prudente, soprattutto in un periodo in cui la mobilità cresce vertiginosamente. La sicurezza stradale deve rimanere una priorità per tutti noi. Rimanete aggiornati e viaggiate con cautela!

