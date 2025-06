Incidente sulla Prenestina assolto il trentenne ciociaro accusato di essersi rifiutato all’alcoltest | Il fatto non sussiste

Un episodio che mette in luce le complessità legali legate alla guida sotto l'effetto di alcol. Assolto il trentenne ciociaro, accusato di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo un incidente sulla Prenestina. Questo caso riaccende il dibattito sull'importanza di una corretta informazione e formazione nella sicurezza stradale. Un punto chiave? La differenza tra accusa e realtà, un tema centrale nell'attuale panorama della giustizia italiana.

Era finito sotto accusa per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo un incidente stradale avvenuto nel maggio 2023 sulla via Prenestina, a Roma. Ma il trentenne A.L., originario della provincia di Frosinone, è stato assolto con formula piena: “il fatto non sussiste”. Secondo la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it