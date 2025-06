Incidente stradale | scontro auto-moto 46enne in Rianimazione

Domenica sera si è consumato un drammatico incidente stradale sulla provinciale che unisce Casalabate e Squinzano, coinvolgendo un'auto e una moto. Un 46enne è attualmente in rianimazione, un triste promemoria sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto con l'aumento di motociclisti nelle belle serate estive. Come possiamo migliorare la nostra mobilità per evitare tragedie simili? La risposta è nelle nostre mani.

Un grave incidente stradale si è verificato domenica sera (1 giugno), intorno alle 21:30, sulla strada provinciale che collega Casalabate a Squinzano, nel tratto compreso tra la masseria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale: scontro auto-moto, 46enne in Rianimazione

Leggi anche Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Ne parlano su altre fonti

Incidente sulla Nomentana, scontro tra due auto e uno scooter: un morto e una ferita; Violento urto all'alba fra auto e furgone: l'intervento dei soccorsi; Scontro auto moto alle porte di Arezzo: c'è un ferito grave; Scontro auto-moto a Verona: giovane ventenne ferito grave portato in ospedale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incidente stradale: scontro auto-moto, 46enne in Rianimazione

Riporta msn.com: Un grave incidente stradale si è verificato domenica sera (1 giugno), intorno alle 21:30, sulla strada provinciale che collega Casalabate a ...

Incidente stradale a Pistoia: 5 feriti

Secondo rainews.it: Sono in tutto cinque le persone portate in ospedale a seguito dello scontro tra due auto avvenuto poco prima delle 14 in via Toscana e che ha coinvolto anche due passanti. Due i codici rossi: una 21en ...

Incidente sulla Tirrena Inferiore a Salerno, due feriti gravi nello scontro tra moto e auto

fanpage.it scrive: Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente sulla "Tirrena Inferiore", a Salerno; coinvolti nello schianto una moto e un'auto ...