Incidente stradale a Rivoli moto contro una recinzione | un morto e un ferito

Un tragico incidente a Rivoli scuote la comunità: un giovane motociclista di 30 anni ha perso la vita, mentre la sua passeggera lotta per la sua salute. Questo evento riaccende l'attenzione sul crescente allerta per la sicurezza stradale, soprattutto per i motociclisti. Le strade italiane, spesso teatro di simili tragedie, richiedono una maggiore consapevolezza e prudenza. È il momento di riflettere sulle misure da adottare per garantire viaggi più sicuri per tutti.

Un motociclista di 30 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 2 giugno in corso Kennedy a Rivoli in un incidente avvenuto intorno alle 18. Con lui su una Kawasaki Ninja viaggiava una donna che è stata trasportata in ospedale a Rivoli: è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. La moto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente stradale a Rivoli, moto contro una recinzione: un morto e un ferito

