Incidente per fuggire dai carabinieri lo strazio di un’intera comunità | Bruno sempre gentile e corretto Gli amici | Una famiglia esemplare

Il tragico incidente di Bruno, un pilastro della comunità di Sant’Agata Bolognese, riporta alla luce l'importanza del legame sociale in un'epoca segnata da eventi imprevisti. Il sorriso e la gentilezza di un uomo amato da tutti ci ricordano quanto sia fondamentale sostenere chi ci circonda. La notizia si inserisce in un contesto più ampio, dove la lotta contro il crimine deve sempre tenere conto della vita e delle famiglie coinvolte. È tempo di riflettere su cosa significa

Bologna, 2 giugno 2025 – “ Era il padre di una famiglia esemplare. Sempre con il sorriso, felice. Proprio una bella persona”. A Sant’Agata Bolognese le campane della chiesa dei Santi Andrea e Agata spezzano il silenzio che c’è nel comune. Tre rintocchi, ripetuti più volte, che indicano un lutto che ha colpito tutta la comunità. Da chi con Bruno Ansaloni – morto in un terribile incidente stradale nella notte dell’1 giugno – ci è cresciuto, a chi andava a casa sua in via Pedicello o al banchetto a Porta Otesia, davanti al Comune, per comprare la frutta e la verdura prodotta dall’azienda agricola Ansaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it