Oggi, l'A14 è stata teatro di una tragedia: un giovane di soli 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La sua auto si è ribaltata all’altezza di Senigallia, un episodio che ci ricorda quanto sia cruciale prestare attenzione alla sicurezza alla guida. Con l’aumento del traffico estivo, riflettiamo sull'importanza di rispettare le norme e la prudenza al volante. La vita può cambiare in un attimo.

Senigallia (Ancona), 2 giugno 2025 - Incidente in A14: auto si ribalta, morto il conducente di 31 anni. La tragedia è avvenuta alle 5 nel tratto marchigiano in direzione nord, all'altezza di Senigallia, pochi chilometri prima del casello. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia d'emergenza contro il guardrail, poi si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale sezione di Fano. L'autovettura, una Lancia Y, procedeva verso nord ed era quasi arrivata a Senigallia, al km 201, quando si è ribaltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in A14, auto si ribalta: morto il conducente di 31 anni

