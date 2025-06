Incidente mortale in A14 la vittima è Marco Barelli di Recanati

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Marco Barelli, 31enne di Recanati, sull'A14. Questo evento riporta alla luce un tema sempre più urgente: la sicurezza stradale nelle nostre autostrade. Con l'aumento del traffico e delle distrazioni alla guida, è fondamentale riflettere su come possiamo tutti migliorare le condizioni di viaggio per evitare simili tragedie. La vita è preziosa, non dimentichiamolo mai.

Senigallia (Ancona) 2 giugno 2025 – E’ il 31enne recanatese Marco Barelli la vittima del terribile incidente che si è verificato all’alba di questa mattina nel tratto marchigiano dell’A14, in direzione nord, all'altezza di Senigallia, pochi chilometri prima del casello autostradale. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale di Fano, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente: il recanatese si sarebbe ribaltato da solo con la sua Lancia Y, a bordo della quale non c’erano passeggeri. Secondo una prima ricostruzione, Barelli avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia d'emergenza contro il guardrail, poi si è ribaltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale in A14, la vittima è Marco Barelli di Recanati

