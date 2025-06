Incidente fatale con il trattore. Petritoli vicina alla famiglia di Mark

trattore, un simbolo di vita rurale e passione per la terra, si è trasformato in un tragico strumento del destino. La comunità di Petritoli, unita nel dolore, ricorda Mark Lagermann, un uomo che ha abbracciato il sogno di una vita semplice e autentica. Questo incidente ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio tra la vita quotidiana e il rischio insito nel lavoro agricolo. Un monito a riflettere sulla sicurezza nei campi e sull'importanza della solidarietà.

La comunità petritolese si è stretta al dolore della famiglia di Mark Johannes Wilhelmus Lagermann, l’olandese di 52 anni, morto sabato pomeriggio, a causa di un incidente con il trattore, mentre stava lavorando nella sua tenuta a Petritoli. Circa quattro anni fa, Lagermann aveva scelto di partire dall’Olanda per raggiungere Petritoli e rilevare un’azienda agricola situata in via Agelli, dove insieme alla moglie aveva creato la struttura ricettiva ‘Casa Faro’. Un agriturismo con produzione di olio, vino, grano e mais, unitamente ad un B&B divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it