Incidente a Salerno chiuso tratto tangenziale tra Torrione e Pastena sud

Incidente a Salerno: un tratto della tangenziale è chiuso, creando disagi per gli automobilisti diretti verso Reggio Calabria. Questo episodio mette in luce la crescente necessità di maggiore sicurezza sulle strade italiane, dove aumentano gli incidenti stradali. I dati parlano chiaro: la prudenza al volante è fondamentale! Restate aggiornati sulle condizioni del traffico e non dimenticate di prestare attenzione alla guida. La vita è una strada da percorrere con cautela.

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di un incidente, provvisoriamente chiusa la carreggiata, in direzione Reggio Calabria, della SS18 “Tirrena Inferiore”, in corrispondenza del territorio comunale di Salerno. Il tamponamento –avvenuto al km 58,300– ha coinvolto una motocicletta ed un’autovettura ed ha causato il ferimento grave di due persone che sono state trasportate in ospedale dal soccorso sanitario. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza. Anas, società del Gruppo FS italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente a Salerno, chiuso tratto tangenziale tra Torrione e Pastena sud

