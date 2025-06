Incidente a Roma | automobilista investe e uccide pedone

Un tragico incidente a Roma ha scosso la comunità: un pedone è stato investito e purtroppo non ce l'ha fatta. Questo evento riporta alla ribalta un tema cruciale: la sicurezza stradale. In un'epoca in cui le città stanno cercando di diventare più sostenibili e a misura d'uomo, è fondamentale riflettere su come possiamo proteggere i più vulnerabili. Ogni vita conta, e migliorare la convivenza tra automobilisti e pedoni è una responsabilità collettiva.

La corsa al vicino ospedale non è stata sufficiente per salvargli la vita. È morto infatti, a seguito dell’impatto con un’automobile, un pedone che si trovava in via Cilicia, all’altezza di piazza Galeria. Le pattuglie del V gruppo Casilino della polizia locale sono intervenute, nel corso. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente a Roma: automobilista investe e uccide pedone

Leggi anche Davide Rossi assolto, Cassazione archivia procedimenti per l’incidente di Roma 2016 - Davide Rossi è stato assolto dalla Corte di Cassazione, che ha archiviato i procedimenti relativi all'incidente avvenuto a Roma nel settembre 2016.

