Incidente a Pistoia scontro frontale tra auto Coinvolti i passanti | diversi feriti

Un tragico incidente ha scosso Pistoia proprio nel giorno di apertura del Naturart Village, un nuovo spazio che promette svago e cultura. Lo scontro frontale tra auto ha coinvolto anche passanti, lasciando cinque feriti. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in aree affollate. Con l'inasprirsi dei flussi turistici, è cruciale riflettere su come garantire la sicurezza della comunità e dei visitatori.

Pistoia, 2 giugno 2025 – Brutto incidente questa mattina, lunedì 2 giugno, sulla via Toscana, proprio davanti all'ingresso di Naturart Village, il maxi spazio da poco inaugurato. Cinque le persone che sono rimaste ferite, nessuna fortunatamente in pericolo di vita. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 13. Sul posto ben cinque ambulanze: la Misericordia di Pistoia, quella di Agliana, la Croce Rossa di Quarrata, la Croce Verde di Chiazzano e le due automediche di Pistoia e di Agliana. Oltre all'elicottero Pegaso che è atterrato proprio vicino all'ingresso del Naturart. Una ragazza di 21 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi per un trauma facciale.

