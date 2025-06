Inceneritore a fuoco a Coriano Fumo visibile anche da Pesaro

Un incendio devastante ha colpito l'inceneritore di Coriano, con fumi visibili fino a Pesaro. I vigili del fuoco, in un'operazione coordinata, hanno mostrato una risposta rapida e determinata per contenere il rogo nell'area di stoccaggio dei rifiuti. Questo evento accende i riflettori sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza degli impianti, temi sempre più attuali in un'era che richiede sostenibilità e attenzione ambientale. Rimanete con noi per gli sviluppi!

Sono partiti in supporto anche i mezzi del vigili del fuoco di Pesaro, ieri, per aiutare i colleghi riminesi alle prese con l’ incendio che si è sviluppato a Coriano. Il rogo, nel pomeriggio, si è sviluppato nell’area di stoccaggio dei rifiuti, posta nei pressi del termovalorizzatore di Raibano. Una lunga colonna di fumo nero si è sprigionata dal sito, visibile anche da alcune zone della provincia di Pesaro, destando qualche preoccupazione tra la popolazione, timorosa che in qualche modo quei miasmi potessero, con il vento, giungere anche nel nostro territorio. Tecnici dell’Arpae sono comunque sul posto per i vari campionamenti e analisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inceneritore a fuoco a Coriano. Fumo visibile anche da Pesaro

Leggi anche Incendio all’inceneritore. Deposito di rifiuti a fuoco. Colonna di fumo e paura - Un incendio devastante ha colpito l'inceneritore di Raibano, a Coriano, sollevando una colonna di fumo nero che ha spaventato la comunità .

