Incendio inceneritore di Coriano aggiornamenti sulla qualità dell’aria | i dati Arpae

Rimini, 2 giugno 2025 – Un incendio all'inceneritore di Coriano ha fatto tremare i residenti, ma l'Arpae rassicura: la qualità dell'aria è al sicuro. In un periodo in cui l'attenzione verso la sostenibilità e la salute ambientale è sempre più centrale, questo episodio sottolinea l'importanza dei monitoraggi ambientalisti. Scopri come la tecnologia sta trasformando la nostra capacità di proteggere il benessere collettivo. Il futuro dell'ambiente è qui!

Rimini, 2 giugno 2025 - Incendio all'inceneritore di Coriano, nel Riminese: l'Arpae conferma che non ci sono rischi per la salute pubblica. I rilievi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale hanno dato esito negativo. La comunicazione arriva dal Comune. Dai rilievi fatti, con strumenti da campo e analisi sul posto, non sono state infatti rilevate contaminazioni dell'aria né la presenza di sostanze pericolose. Esclusi anche sversamenti nel fosso Raibano, adiacente all'area interessata dall'incendio, che intanto è stato completamente domato. Secondo il Comune, alla luce di questi risultati, non sono necessarie misure precauzionali a tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio inceneritore di Coriano, aggiornamenti sulla qualità dell’aria: i dati Arpae

Leggi anche Scoppia l'incendio all’inceneritore di Raibano: colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola - Un imponente incendio all'inceneritore di Raibano ha sollevato una colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola.

Approfondimenti da altre fonti

Incendio all'inceneritore di Coriano nel Riminese, nessun ferito; Incendio, colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia di Rimini e Riccione; Continua l'incendio all’inceneritore di Raibano: diverse squadre di pompieri lottano contro le fiamme; Incendio nell'area dell'inceneritore di Coriano: alta colonna di fumo nero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Coriano, incendio all’inceneritore: nessun sversamento nel fosso Raibano

Come scrive chiamamicitta.it: A seguito dell’incendio sviluppatosi ieri, domenica 1° giugno, nell’area di stoccaggio rifiuti adiacente al termovalorizzatore di Raibano, situato nel territorio comunale di Coriano, sono stati pronta ...

Incendio inceneritore Coriano, rilievi ambientali negativi

ansa.it scrive: I rilievi dell'Arpae, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, dopo l'incendio sviluppatosi ieri all'inceneritore di Coriano, nel Riminese, hanno dato esito negativo. Ne dà notizia il Comune.

Incendio nell'area dell'inceneritore di Coriano: alta colonna di fumo nero

Riporta rainews.it: Un incendio è scoppiato, intorno alle 16, nell'area dell'inceneritore Herambiente di Coriano, nel Riminese, dando origine ad un'alta colonna di fumo nero, ben visibile da diversi chilometri di ...