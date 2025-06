Incendio divampa su un terrazzo Fumo nero e palazzina evacuata

Un incendio spaventoso ha avvolto Civitanova, con fumi neri densi che hanno sollevato l'allerta tra i residenti. L'evacuazione della palazzina ha messo in luce un tema cruciale: la sicurezza urbana e la gestione delle emergenze. In un contesto in cui le temperature estive sono sempre più alte, anche incendi come questo richiamano l'attenzione su comportamenti responsabili. La tragedia è stata evitata, ma la prevenzione resta fondamentale.

Fumo denso, fiamme e paura ieri in tarda mattinata a Civitanova, ma non solo. L’incendio divampato sulla terrazza all’ultimo piano di una palazzina ha sprigionato un fumo nero altissimo, visibile fino alla spiaggia e anche oltre Civitanova. Una circostanza che ha fatto temere il peggio. Per fortuna, invece, a parte i danno materiali non ci sono stati feriti o intossicati. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 11,30 in via Vivaldi. Dal terrazzo posto all’ultimo piano di una palazzina dove erano in corso dei lavori sono divampate le fiamme. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio divampa su un terrazzo. Fumo nero e palazzina evacuata

