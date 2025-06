Incendio devasta auto a San Giuliano Milanese | il video

Un incendio ha ridotto in cenere un'auto a San Giuliano Milanese, creando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Questo episodio non è isolato: gli incendi di veicoli stanno aumentando, riflettendo una crescente preoccupazione per la sicurezza urbana e la gestione dei rifiuti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma ci si interroga sul perché di questi eventi. Qual è il futuro della nostra mobilità ? Scopri di più.

Un auto è stata distrutta da un incendio in via Carlo Porta a San Giuliano Milanese (Milano). Le fiamme, scoppiate attorno alle 18 di domenica, hanno provocato un'alta colonna di fumo. Incendio a San Giuliano Milanese In via Carlo Porta sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio devasta auto a San Giuliano Milanese: il video

