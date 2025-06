Incendio all’inceneritore Deposito di rifiuti a fuoco Colonna di fumo e paura

Un incendio devastante ha colpito l'inceneritore di Raibano, a Coriano, sollevando una colonna di fumo nero che ha spaventato la comunità. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la gestione dei rifiuti e i rischi connessi. Con l’Italia sempre più chiamata a innovare in materia di sostenibilità, eventi come questo ci ricordano l'urgenza di investire in tecnologie più sicure ed efficienti. La nostra salute è in gioco.

Volute di fumo denso, alte come grattacieli. Fumo nero, nero come il buio. Una colonna abnorme è quella che intorno alle 16 di ieri si è sollevata dall’ inceneritore di Raibano, a Coriano, lì dove sul retro dell’impianto industriale si è sviluppato un vasto incendio nella zona del magazzino di stoccaggio rifiuti. A bruciare, stando alle prime informazioni, sarebbero stati rifiuti sia di carta che di plastica accorpati in rotoballe che sarebbero poi state smaltite attraverso il termovalorizzatore. L’ incendio, fortunatamente, è rimasto circoscritto alla zona di stoccaggio senza mai interessare il capannone produttivo, questo grazie al lavoro senza sosta dei vigili del fuoco che sono accorsi all’inceneritore a sirene spiegate con oltre cinque squadre sia dal comando provinciale di Rimini che da quello di Pesaro e volontari da Savignano intervenuti per domare il rogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’inceneritore. Deposito di rifiuti a fuoco. Colonna di fumo e paura

Leggi anche Scoppia l'incendio all’inceneritore di Raibano: colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola - Un imponente incendio all'inceneritore di Raibano ha sollevato una colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola.

Cosa riportano altre fonti

Incendio all’inceneritore. Deposito di rifiuti a fuoco. Colonna di fumo e paura; Continua l'incendio all’inceneritore di Raibano: diverse squadre di pompieri lottano contro le fiamme; Rimini, incendio all'inceneritore di Coriano. E’ il secondo in un anno e mezzo, indagini in procura; Incendio all'inceneritore di Raibano: colonna di fumo nel Riminese. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio all’inceneritore. Deposito di rifiuti a fuoco. Colonna di fumo e paura

Segnala ilrestodelcarlino.it: All’impianto industriale di Raibano un rogo ha divorato carta e plastica provocando esalazioni nere avvistate anche dalla spiaggia e dall’autostrada.

Incendio nell'area dell'inceneritore di Coriano: alta colonna di fumo nero

Secondo rainews.it: Un incendio è scoppiato, intorno alle 16, nell'area dell'inceneritore Herambiente di Coriano, nel Riminese, dando origine ad un'alta colonna di fumo nero, ben visibile da diversi chilometri di ...

Incendio oggi, colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia di Rimini e Riccione

msn.com scrive: Le fiamme all’inceneritore di Coriano, il fumo si vede a distanza di chilometri, anche dall’autostrada A14. Cosa sta succedendo: le ultime notizie ...