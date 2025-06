Incendio al Viola Park un phon come innesco Fiamme fumo e paura

Un incendio devastante ha colpito il Viola Park di Bagno a Ripoli, innescato da un phon. Le fiamme hanno avvolto il padiglione C, creando panico e preoccupazione. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei centri sportivi, un tema sempre più attuale nel mondo dello sport. La protezione delle infrastrutture è fondamentale per garantire la sicurezza di atleti e tifosi. Resteremo in attesa di sviluppi su questo drammatico evento.

Bagno a Ripoli (Firenze), 2 giugno 2025 – Fiamme, fumo, ancora fiamme, sempre più alte, fino ad avvolgere anche il tetto del padiglione C. Sono passate le due di notte, ma al Viola Park di Bagno a Ripoli, il centro sportivo intitolato a Rocco Commisso che tutto il mondo invidia alla Fiorentina, sembra quasi giorno. Un grosso incendio è partito da una stanza al primo piano del dormitorio dei giovani calciatori: il rogo verrà domato soltanto all’alba di ieri mattina grazie al massiccio intervento dei vigili del fuoco. E l’odore acre, ore dopo, si avverte ancora nell’aria. FOTO Il bilancio. Quattro gli intossicati: due calciatori di 17 anni e un altro di 19, più un adulto presente nella struttura con la funzione di ’tutor’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio al Viola Park, un phon come innesco. Fiamme, fumo e paura

