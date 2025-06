Incendio a Bivongi distrutto un automezzo di un' impresa edile

Notte di fuoco a Bivongi: un automezzo di un'impresa edile, attivamente impegnata nell'efficientamento della rete idrica comunale, è andato in cenere. Questo episodio inquietante solleva interrogativi sul clima di sicurezza in cui operano le aziende locali, soprattutto in un periodo storico in cui la sostenibilità e la modernizzazione delle infrastrutture sono più cruciali che mai. Le indagini sono in corso, ma la tensione è palpabile. Cosa succederà ora?

La notte scorsa è stato dato alle fiamme un automezzo di proprietà di un'impresa edile, impegnata in lavori di efficientamento della rete idrica comunale di Bivongi, nella Locride. Il mezzo pesante, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, è andato completamente distrutto. Le indagini sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Incendio a Bivongi, distrutto un automezzo di un'impresa edile

Cosa riportano altre fonti

Incendio doloso distrugge camion di impresa edile impegnata nei lavori idrici a Bivongi, in provincia di Reggio Calabria

Da gaeta.it: Un incendio doloso distrugge un camion di un’impresa edile di Catanzaro a Bivongi, compromettendo i lavori sulla rete idrica; vigili del fuoco e carabinieri indagano mentre la sindaca Zaffino condanna ...

Bivongi, incendio doloso contro un’impresa edile impegnata in lavori di efficientamento della rete idrica comunale

msn.com scrive: Un automezzo di proprietà di un’impresa edile impegnata in lavori di efficientamento della rete idrica comunale di Bivongi, nella Locride, è stato dato alle fiamme la notte scorsa. Il mezzo pesante, n ...

Fiamme dolose contro un'impresa nella Locride

Segnala rainews.it: Un automezzo di un'azienda edile impegnata in lavori di efficientamento della rete idrica comunale di Bivongi, è stato dato alle fiamme ...