Colle Santa Lucia sta vivendo un'inattesa "ricchezza" grazie agli autovelox. Nel 2024, le multe hanno fruttato quasi 400mila euro, contribuendo a un totale di oltre un milione dal 2021. Questo fenomeno solleva interrogativi: è una strategia per migliorare la sicurezza stradale o semplicemente una manna per le casse comunali? In un'epoca in cui il turismo è fondamentale, come influenzerà la percezione dei visitatori? Scopri di più su questa singolare situazione!

Incassati quasi 400mila euro di multe nel 2024, un milione e 66 mila euro totali nel periodo 2021-2024. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Incassi autovelox: record sulle Dolomiti a Colle S. Lucia, il paese che si fa ricco con le multe

Incassi autovelox: record sulle Dolomiti. Il paese che si fa ricco con multe a stranieri e italiani

repubblica.it scrive: Numeri del paradosso che però stanno diminuendo: nel 2023 il valore delle multe elevate era stato di 747 mila euro. Nel 2022 l’autovelox-incubo si era fermato a quota 623 mila, nel 2021 a 552.367: su ...

