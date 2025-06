Inaugurato nuovo punto di bookcrossing nel quartiere Sant’Osvaldo

Inaugurato il primo punto di bookcrossing nel quartiere Sant’Osvaldo, un'iniziativa che si inserisce perfettamente nel trend della lettura condivisa. "Storie in città" non è solo un progetto, ma un invito a riscoprire il piacere di leggere e scambiare storie tra vicini. Un modo semplice e coinvolgente per unire la comunità e abbattere le barriere. Scopri un libro, lascia un'emozione!

È stato inaugurato ieri il primo punto di bookcrossing del quartiere Sant'Osvaldo, nuova tappa del progetto Storie in città, promosso dal Comune di Udine e organizzato dalle cooperative Itaca e Damatrà, con la partecipazione della Biblioteca Civica "V. Joppi". Giunto ormai al suo terzo anno, Storie in città ha già interessato in passato i quartieri di San Domenico e Baldasseria, portando la cultura e la lettura al centro della vita di comunità in diverse zone della città. Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività laboratoriali e momenti di incontro con la cittadinanza, che precedono l'inaugurazione del punto di bookcrossing, vero e proprio lascito permanente nei quartieri: uno spazio a disposizione di bambini, ragazzi, famiglie e di tutta la popolazione, dove i libri possono circolare liberamente, stimolando la curiosità e il piacere della lettura.

