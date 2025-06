In via di esaurimento la nuova fase eruttiva dell' Etna Schifani | Regione pronta a intervenire se necessario

L'Etna, simbolo di potenza e fascino, sta mostrando segni di tranquillità: il tremore vulcanico si è abbassato, suggerendo un possibile esaurimento della recente fase eruttiva. La Regione è pronta ad intervenire se necessario, un esempio di come la tecnologia e la prevenzione possano proteggere le comunità. Un tema attuale, che ci invita a riflettere sull'importanza della sorveglianza ambientale in un'epoca di cambiamenti climatici e naturali sempre più imprevedibili.

E' crollato il livello del tremore vulcanico dell'Etna, che misura l'energia presente nei condotti magmatici interni e che, secondo il monitoraggio dell'Ingv di Catania, si attesta su valori bassi. Segnale che la nuova fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa potrebbe essere in via di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - In via di esaurimento la nuova fase eruttiva dell'Etna, Schifani: "Regione pronta a intervenire, se necessario"

Se ne parla anche su altri siti

Crolla parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri: «Il tremore è diminuito»; Un’ex corteggiatrice di uomini e donne racconta il parto: una prova dura e la gioia della maternità; Maxi schermo a San Siro, si sblocca una nuova fase di vendita dei biglietti per PSG-Inter!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Via alla nuova Fase 2: ecco cosa si potrà fare da lunedì 18 maggio e cosa resta vietato

Lo riporta repubblica.it: È possibile vedersi con gli amici, invitarli a casa? Familiari, amici, colleghi, conoscenti non fa più alcuna differenza. È possibile incontrarsi fuori o invitare a casa chi si vuole.

Via dei Velini, nuova fase per il cantiere. Cambia la viabilità

Da ilrestodelcarlino.it: Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, spiega la prosecuzione dei lavori in Via dei Velini, importante arteria cittadina che da tempo è interessata da un grande cantiere: la nuova fase ...