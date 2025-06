In Russia non ci sono più patate dice Putin

Il presidente russo, dopo aver chiesto aiuto alla Bielorussia, sta cercando di capire come superare una crisi mai affrontata negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - In Russia non ci sono più patate, dice Putin

Cosa riportano altre fonti

Russia, economia in frenata e penuria di patate: cosa succede; La Russia è a corto di patate: l’ammissione di Putin; Russia, l'economia è in frenata e Putin lancia l'allarme: «Abbiamo poche patate»; «Non abbiamo abbastanza patate»: perché l’economia della Russia è in crisi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Russia, crisi delle patate: Putin chiede aiuto alla Bielorussia. L'appello di Lukashenko: «Coltiviamo di più per i nostri fratelli»

Riporta ilmessaggero.it: Altro che gas o grano: tra Mosca e Minsk ora scoppia l’“emergenza patate”. Vladimir Putin è a corto di tuberi e si affida al suo alleato di sempre, Aleksandr Lukashenko, ...

La Russia sta vivendo una crisi delle patate senza precedenti

Secondo rivistastudio.com: Il raccolto è stato pessimo e neanche le importazioni dall’alleata Bielorussia riescono a risolvere la carenza di ortaggi.

La Russia è a corto di patate: l’ammissione di Putin

informazione.it scrive: Le patate hanno subito rincari del +166%, e il governo di Vladimir Putin cerca soluzioni tra i paesi amici. È da quando è iniziato il conflitto con l’Ucraina e le relative sanzioni contro la Russia ch ...