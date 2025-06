In più di 20mila da tutta Europa a Misano per la quinta edizione di Aprilia All Stars

La quinta edizione di Aprilia All Stars ha richiamato più di 20.000 appassionati al Misano World Circuit, battendo ogni record. Un evento che non è solo una celebrazione della passione per le moto, ma un vero e proprio fenomeno culturale che unisce fan da tutta Europa. Questi raduni mostrano quanto il motorsport stia crescendo, diventando un punto di riferimento per comunità e brand. Chi è pronto a rivivere l'emozione l'anno prossimo?

La quinta edizione di Aprilia All Stars è stato un successo che ha battuto tutti i record degli anni precedenti. Oltre ventimila appassionati di motociclismo e motorsport, arrivati, spesso in moto, da tutta Europa, hanno festosamente invaso il Misano World Circuit per celebrare Aprilia e la sua.

