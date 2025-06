In piazza Ventidio Basso il defibrillatore donato dai commercianti grazie al ’Closed Party’

Una bellissima iniziativa di solidarietà prende forma a piazza Ventidio Basso! Il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato l'installazione di un defibrillatore, frutto della generosità dei commercianti locali grazie alla lotteria del ‘Closed Party’. Questo gesto non solo salva vite, ma sottolinea l'importanza della comunità nel sostenere la salute pubblica. Un passo avanti verso una città più sicura e unita! Non è solo un defibrillatore, è un simbolo di speranza.

Un nuovo defibrillatore verrà installato in città. Precisamente, a piazza Ventidio Basso. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Fioravanti. Si tratta di uno strumento che è stato donato alla comunità dalle attività cittadine che lavorano nel settore della ristorazione. Ciò grazie alla lotteria organizzata in occasione del ' Closed Party ', ovvero il 'Capodanno degli esercenti' che fu promosso a gennaio dal ristorante Franco Piccioni in sinergia con alcuni suoi colleghi. "Ringrazio tutti i commercianti ascolani che, con il ricavato della lotteria, hanno voluto fare uno splendido dono a tutta la comunità ascolana", il commento del sindaco.

