In un momento in cui la solidarietà internazionale è più importante che mai, il presidente della Regione Eugenio Giani fa sentire la propria voce. "Porterò in Consiglio regionale una deliberazione di riconoscimento dello Stato di Palestina". Un gesto forte, che si inserisce in un trend globale di sostegno ai diritti umani. Esporre la bandiera di Palestina davanti a Palazzo Strozzi Sacrati non è solo un simbolo, ma un invito all’azione per tutti.

"Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani insieme alla decisione di esporre la bandiera dello Stato di Palestina davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Nel giorno della festa della Repubblica e per quelli a venire. L’annuncio incrocia il flash mob che ieri mattina ad Arezzo ha animato le vie del centro. Una iniziativa lanciata da un cartello di partiti, associazioni, organizzazioni, alla quale hanno preso parte esponenti delle istituzioni e molto cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In piazza per salvare Gaza: "Basta con il genocidio"

In piazza per salvare Gaza: "Basta con il genocidio"

Scrive lanazione.it: Partiti e associazioni hanno sfilato per le vie del centro con cartelli e slogan. Il gruppo consiliare dem in testa al corte. Ceccarelli: "Fermiamo tutte le guerre".

