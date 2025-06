In fuga dai carabinieri Finisce contro un’altra auto Nello schianto muore un papà

Una corsa folle, un destino tragico. Tre giovani in fuga dai carabinieri si schiantano contro un'auto innocente, portando via la vita di Bruno Ansaloni, un papà di 56 anni. Questo incidente ci obbliga a riflettere su come l’istinto di fuga stia diventando una piaga nelle nostre città. Ogni giorno, la scelta di correre può trasformarsi in una tragedia, non solo per chi scappa, ma anche per chi è del tutto estraneo.

A bordo di una Bmw station wagon bianca tre giovani hanno deciso di accelerare per evitare dei semplici controlli dei carabinieri. Dopo una corsa a tutta velocità, intorno alle due di notte, si sono schiantati contro un'altra auto. Nella Fiat Tipo blu, colpita in pieno sulla fiancata destra, c'era come passeggero Bruno Ansaloni, 56 anni. L'uomo, imprenditore agricolo, è morto sul colpo. Al volante invece la moglie, 52enne, che è stata portata in ambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna. Operata, si trova ora in prognosi riservata. La coppia era lì di passaggio, all'incrocio tra via Nuova e via Fossetta nella frazione di San Matteo della Decima, comune di San Giovanni in Persiceto.

