In Fi-Pi-Li scoppia l' estate Tamponamenti code e ore di caos Pesa l’effetto cantieri

L’estate è finalmente alle porte e con essa la corsa verso le spiagge toscane! Ma attenzione, sulla Fi-Pi-Li l’atmosfera è tutt’altro che serena. I cantieri proliferano e il caos regna sovrano, trasformando il viaggio in un’odissea. Questo scenario non è solo una questione locale: riflette la crescente necessità di infrastrutture efficienti nel nostro Paese. Chi avrà il coraggio di affrontare il traffico per raggiungere il “paradiso” marino?

Pontedera, 2 giugno 2025 – Tutti verso il “paradiso” della spiaggia, approfittando del primo vero caldo del 2025. Ma passando prima dall’inferno della Fi-Pi-Li. Niente di nuovo sotto il sole, dunque, sulla direttrice che unisce Firenze al mare. Una strada fondamentale per la Toscana che, almeno fin qui, è stata oggetto più di buone intenzioni e di proclami che di interventi concreti che sono indispensabili per renderla sicura e all’altezza dei tempi e del carico di traffico che deve sopportare. La cronaca di ieri è quella di un’arteria che dalle prime ore della mattina si è collassata più volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Fi-Pi-Li scoppia l'estate. Tamponamenti, code e ore di caos. Pesa l’effetto cantieri

Previsioni meteo, altri 7 giorni tra piogge frequenti e temporali: poi scoppia l'Estate - Le previsioni dei prossimi sette giorni annunciano piogge frequenti e temporali, mantenendo un clima instabile.

