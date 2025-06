In città spunta una panchina rosa per sensibilizzare sulla prevenzione

salute femminile. La Panchina Rosa rappresenta un simbolo di speranza e sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori al seno, un argomento che coinvolge sempre più persone. Questo evento non è solo una panchina, ma un invito a parlare, condividere e informarsi. In un'epoca in cui la salute viene al primo posto, ogni gesto conta. Siediti, ascolta e fai la tua parte nella lotta contro il cancro.

SAN VITO DEI NORMANNI - Ieri, domenica 1 giugno 2025, a San Vito Dei Normanni si è svolto un evento speciale promosso dall'Associazione Cuore di Donna: l'inaugurazione della Panchina Rosa, un'iniziativa fortemente voluta anche dall'Amministrazione Comunale, che si dimostra sensibile al tema della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - In città spunta una "panchina rosa", per sensibilizzare sulla prevenzione

Leggi anche Il giallo di Denisa, ricerche con i cani in 6 punti della città. E spunta una sensitiva - Prato, 22 maggio 2025 – Le ricerche di Denisa proseguono diventando sempre più intense. Sei zone strategiche della città sono sotto controllo, coinvolgendo cani e volontari.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In città spunta una panchina rosa, per sensibilizzare sulla prevenzione; Cagliari, la panchina scotta: spunta Pisacane per il dopo Nicola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne