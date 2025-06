In cammino per la pace | in centinaia per le strade di Padova per dire no alla guerra

A Padova, centinaia di persone hanno marciato il 1° giugno per dire "no" alla guerra, richiamando l'invito di Papa Leone XIV a una “pace disarmata e disarmante”. Un messaggio forte in un'epoca segnata da conflitti globali e crisi umanitarie. Il corteo ha attraversato luoghi simbolici, come il Centro di Ateneo per i Diritti Umani, sottolineando l'importanza della solidarietà e dell'impegno attivo verso un futuro di pace. La mobilit

Hanno sfilato in centinaia il 1 giugno a Padova per chiedere una “Per una pace disarmata e disarmante”, riprendendo le parole di Papa Leone XIV. Il corteo è sfilato lungo via Beato Pellegrino per lambire il Centro di Ateneo per i Diritti Umani, che rappresenta una risposta concreta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - In cammino per la pace: in centinaia per le strade di Padova per dire "no" alla guerra

Leggi anche “In Cammino per la Pace” da Bucine a Civitella - Il 24 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, Bucine e Civitella in Val di Chiana ospiteranno “In cammino per la Pace”, una marcia simbolica che celebra la memoria della guerra e promuove l’impegno per la pace.

