In busta paga fino a 16mila euro in più | il premio di Tenaris ai dipendenti

In un'epoca in cui la valorizzazione dei talenti è cruciale, Tenaris Dalmine sorprende con un maxi premio di fino a 16mila euro in busta paga per i suoi dipendenti. Questo riconoscimento non è solo un incentivo economico, ma riflette una cultura aziendale che premia il merito e il successo collettivo. Un chiaro segnale che investire nel capitale umano genera risultati straordinari, aprendo a nuove opportunità per l'intero settore industriale.

Un maxi premio in busta paga, figlio degli ottimi risultati dell'azienda. Lo riceveranno i dipendenti della Tenaris Dalmine, che è il primo produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura per l'industria energetica, automobilistica e meccanica. Per Tenaris Dalmine premi di produzione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

