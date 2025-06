In auto con 14 chili di droga Arrestata dalla polstrada

Un'operazione che mette in luce il crescente traffico di droga sulle strade italiane. La Polstrada ha arrestato una giovane donna con ben 14 chili di marijuana, un'enormità che fa riflettere sulle dimensioni del problema. In parallelo, un latitante di 50 anni è stato catturato, dimostrando come le forze dell'ordine non abbassino la guardia. Un invito a rimanere vigili: il crimine non dorme mai!

Doppia operazione della Polstrada: arrestati una donna con 14 chili di marijuana in auto ed un 50enne latitante su cui pendeva un mandato internazionale d'arresto. Venerdì, lungo l'autostrada A13, una pattuglia della sottosezione di Altedo ha intercettato al casello una berlina che sfrecciava all'impazzata, guidata da una donna straniera di 30 anni. Dopo aver fermato l'auto, i poliziotti hanno subito individuato, in un borsone contenuto nel bagagliaio, ben 150 involucri con all'interno 14 chili marijuana, che, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro.

