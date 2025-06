In anteprima il video Vivo la notte il singolo di Valerio Scanu

Scopri in anteprima "Vivo la notte", il nuovo singolo di Valerio Scanu, un brano che promette di rivoluzionare il panorama della musica dance! Con una produzione artistica curata da Elio Depasquale e collaborazioni di talento, il video è un invito a vivere la notte con energia e passione. Questa release si inserisce perfettamente nel trend di rinascita della dance music italiana, dove innovazione e ritmi coinvolgenti si fondono per creare esperienze indimenticabili. Non perdertelo!

Milano, 6 giu. (askanews) - In anteprima il video "Vivo la notte", il nuovo inedito di Valerio Scanu con William Buca, Brigida Carbone e Elio Depasquale che ha curato anche la produzione artistica, disponibile in digitale (NatyLoveYouADA Music Italy). "Vivo la notte" si propone come apripista di un nuovo modo di concepire la canzone dance. Musica accattivante, testo profondo, cassa in quattro ed immagini kerouachiane. La canzone descrive una situazione in cui il protagonista, dopo la fine burrascosa di una storia importante, si trova a vivere in modo intenso la notte e tutto ciò che ne deriva. "L'idea per il video - dice Marco Giacomozzi che ha curato la regia - era quella di creare situazioni dinamiche in cui la parte cantata fosse elemento centrale, uscendo dagli standard dei videoclip attuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video "Vivo la notte" il singolo di Valerio Scanu

