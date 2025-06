In anteprima il video Bianco e Nero di Alice Stocchino

Scopri "Bianco e Nero", il nuovo singolo di Alice Stocchino, che racconta la bellezza delle relazioni umane attraverso una lente critica e sincera. In un'epoca in cui i pregiudizi sembrano dominare, l'artista ci invita a riflettere sull'importanza dell'empatia e della comprensione. Un messaggio potente che risuona in un mondo sempre più connesso ma spesso superficiale. Non perderti il video in bianco e nero, un viaggio visivo emozionante!

Milano, 9 giu. (askanews) - In anteprima il video "Bianco e Nero" il nuovo singolo inedito di Alice Stocchino, brano critico e sincero, già disponibile in digitale (Hoop Music Virgin Music Group). "Con "Bianco e Nero" voglio comunicare l'importanza di imparare a non giudicare senza conoscere. Le relazioni umane sono incredibili proprio perché si può comunicare e si possono conoscere, in questo modo, i mondi interiori di ognuno, dove si trova la verità di ciascuno. Bisogna superare la superficie e l'apparenza per poter comprendere che non tutto ciò che vediamo, ci racconta chi abbiamo di fronte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video "Bianco e Nero" di Alice Stocchino

Se ne parla anche su altri siti

Artigiano in Fiera, Fontana (Regione Lombardia): Anteprima d’estate conferma successo di questa fiera; Guerra a Gaza, Mattarella: I palestinesi hanno diritto a un loro Stato; Festa Scudetto sul Lungomare: le immagini in anteprima degli autobus scoperti - VIDEO; Maglie da calcio 2025-2026, ufficialità e anticipazioni sulle big d'Europa. FOTO. 🔗Ne parlano su altre fonti

In anteprima il video "Bianco e Nero" di Alice Stocchino

Lo riporta libero.it: Milano, 9 giu. (askanews) - In anteprima il video "Bianco e Nero" il nuovo singolo inedito di Alice Stocchino, brano critico e sincero, già disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

I 99 Posse suonano ‘Nero su bianco’ per ‘Luce Social Club’: il video in anteprima

Riporta rollingstone.it: Il video della performance è in anteprima qui sul sito di Rolling Stone. Nero su bianco è una canzone di protesta, parla di George Floyd e di tutte le vittime degli abusi di potere. I 99 Posse l ...

Bianco e Nero di Cristina Comencini: Recensione in Anteprima

Segnala cineblog.it: Bianco e Nero (Italia, 2008) di Cristina Comencini; con Fabio Volo, Ambra Angiolini, Aïssa Maïga, Eriq Ebouaney, Anna Bonaiuto, Franco Branciaroli, Katia Ricciarelli, Maria Teresa Saponangelo Elena è ...