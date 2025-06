Imu in scadenza come si calcola e chi deve pagare l’acconto

Il 16 giugno si avvicina e con esso il termine per l'acconto IMU 2025. Proprietari di immobili, attenzione: tra esenzioni e riduzioni, il calcolo può sembrare un labirinto! Ma non temete, per l'acconto il conteggio è più diretto. Scoprire come ottimizzare la vostra spesa può fare la differenza nel bilancio familiare. È il momento giusto per informarsi e risparmiare!

Il 16 giugno scade il termine per l’acconto Imu del 2025. Chi deve prestare attenzione alla scadenza sono i proprietari di immobili. Non è sempre semplice capire quanto pagare e questo perché tra esenzioni, riduzioni e varie modalità di calcolo, l’ imposta spesso risulta complessa. Per l’acconto, però, il conteggio è più semplice, soprattutto se non ci sono state variazioni nella consistenza immobiliare. Infatti, il contribuente dovrà sommare l’Imu pagata nel 2024 tra acconto e saldo e versare il 50% dell’importo per ciascuna tipologia di immobile, utilizzando il relativo codice tributo. Come si calcola l’acconto Imu?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Imu in scadenza, come si calcola e chi deve pagare l’acconto

