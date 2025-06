Impresa della Domus Mulieris | ribalta l' andata e con i supplementari accede alla finalissima

La Domus Mulieris scrive una pagina storica del basket femminile, ribaltando un -15 e accedendo alla finalissima con una prestazione da brividi! L’epica rimonta, arricchita da un finale al cardiopalma, non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di resilienza e determinazione. In un periodo in cui il movimento sportivo femminile sta finalmente conquistando visibilità, questa impresa rappresenta un faro di speranza e ispirazione per tutte le atlete. Ora

La Domus Mulieris centra un’impresa che rimarrà a lungo negli occhi e nel cuore dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti del PalaMalè, ribaltando il -15 incassato all’andata dalla Chemco 1974 Puianello e guadagnandosi un posto nella finale che vale il passaggio in serie A2, dove ad attendere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Impresa della Domus Mulieris: ribalta l'andata e con i supplementari accede alla finalissima

