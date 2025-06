Impatto tra due automobili in litoranea in tre finiscono in ospedale

Un grave incidente sulla litoranea di Battipaglia ha portato tre persone in ospedale, con prognosi tra i 20 e i 40 giorni. Questo episodio riporta l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in un periodo di aumento del traffico estivo. La prudenza al volante non è mai troppa: ogni scelta conta, e una distrazione può trasformarsi in una tragedia. Rimanere vigili è fondamentale!

Un incidente stradale si è verificato a Battipaglia, lungo la litoranea. Tre le persone soccorse e finite in  ospedale, con prognosi che vanno dai 20 ai 40 giorni. A scontrarsi due automobili, secondo i primi  rilievi. Il sinistro Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell'ordine.

